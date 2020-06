TOHOH! Alari Kivisaar kavatseb koos advokaat Robert Sarvega teda rassistiks tituleerinud inimesed kohtusse kaevata 

Kivisaar selgitas Facebooki postitatud videos, kuidas tema antud olukorda näeb, ja kuidas ta end selle juures tunneb.

"Aga need inimesed, kes mind nüüd jahivad, tulid üle ristmiku minu selja taga juba punase tulega. Ehk siis, nad on rikkunud seadust. Praegu ma saan enda nahal aru, kui lihtne on valede ja laimuga inimene tänapäeval jalge alla trampida ja kogu tema elu ära rikkuda. Ma mõistan nüüd ka neid teisi inimesi, kes samamoodi on Eesti ühiskonnas sellise kohutava surve all. See tundub, käib väga lihtsalt, rebid kontekstist midagi välja, lõikad endale sobivalt kokku, valad tundlikul teemal natukene õli tulle, ja ongi tehtud. Ja asi hakkab elama oma elu. Õnneks meie SkyPlusi hommikuprogrammi kuulajad ja ka teised intelligentsed inimesed, kes seda pärast kisa kerkmist järele kuulasid, said aru, et see kõik on rajatud totaalsele valele," sõnab ta.

"See ei võta ära minule tektitatud valu ja kahju, aga ma tahaksin ikkagi tänada kõiki neid inimesi, kes on mulle toetust avaldanud ja raskel hetkel toeks olnud. Olen töötanud raadios üle 30 aasta ja saanud piisavalt kriitikat. Ma olen alati suhtunud kriitikasse ja diskussiooni lugupidavalt, ja arvan, ka pidevalt õppinud. Aga see labastele valedele üles ehtitatud minuvastane kampaania, massiivne organiseeritud laimukampaania on ületanud absoluutselt igasugused piirid. Sellepärast olengi otsustanud kõik laimajad vastutusele võtta. Sellel teekonnal on minu kaaslaseks vandeadvokaat Robert Sarv, kes on varemgi laimajaid paika pannud. Ja ta on endiselt heas vormis," ähvardab Kivisaar.

Skandaal Kivisaare ümber lahvatas eelmisel nädalal, kui algatati julge suuvärgi poolest tuntud raadiohääle eetrist eemaldamise kohta avalik petitsioon. Saatejuhi lahkumist nõudis mitu tuhat inimest.

Petitsiooni algatanud kasutaja @noblackface kirjutas, et raadiomees on rassist ja šovinist, kelle vastu on aegade jooksul esitatud lugematu hulk kaebusi, ning toob välja Kivisaare mõned viimase aja solvavamad tsitaadid.