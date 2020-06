PALJU ÕNNE! Hannes Võrno teatas sotsiaalmeedias isaks saamisest 

"Viibin alates 10. juunist isapuhkusel," teavitab Võrno. Lapseootusest teatades ei paljastanud Võrno, kuna uus ilmakodanik sünnib. "Laps tuleb, kui on aeg. Tema valib selle hetke," sõnas Võrno saates, ega tahtnud täpsustada, mil täpselt beebi sünnib, ent vestlusest oli aru saada, et see juhtub peagi. Võrno märkis ka, et uus elu on teda rikastanud.

Kuigi Võrno ei kinnita Facebooki postituses, et talle võib lapse sünni puhul õnne soovida, võib eeldada, et laps on sündinud. Postituse all soovivad paljud mehele lapse sünni puhul ka õnne.