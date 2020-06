FOTO | Intiimpilte müüv „Rannamaja“-Merylin sai austajalt helde kingituse: aitäh, et minu eest hoolt kannate! 

Foto: Kuvatõmmis/ Instagram.com/merylinnau

2019. aasta oktoobris rõõmustas "Rannamajast" tuntud Merylin oma fänne uudisega, et on teinud konto portaali onlyfans.com, kust saab 20 euro eest vaadata tema kauneid aktipilte. Naine tegi konto seepärast, et internetis ilmusid välja kunagised aktifotod, mis talle üldse ei meeldinud. Seega otsustas Nau teha uued ja võõraste inimeste asemel nendega ise raha teenida. "Nagunii on kõik mu paljaid rindu näinud ja mõtlesin, et teen need siis rahaks," selgitas ta Elu24-le.