Uku Suviste: kindel pääs „Eesti laulu“ poolfinaali võib muuta laulu kirjutamise taktikat 

Uku ütleb, et selleks ajaks kui Eurovision ametlikult ära jäeti, oli tema selle võimalusega juba paar nädalat arvestanud. "Eurovisioniks valmistumiseks on kaks kuud ja selleks tuleb teha investeeringuid. Meie jaoks oli tähtsaim, et saaksime selle võimalikult vara teada. Hullem oleks olnud, kui otsus oleks tulnud liiga hilja või toimumine oleks olnud ainult telesõuna ilma rahvata. Usun, et see oli parim võimalik variant. Õnneks saime selle täpselt õigel ajal teada," jutustab Suviste Raadio 2 hommikuprogrammis.