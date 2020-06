Näitleja Kaisa Selde omandab uut elukutset: see tundub nii keeruline! 

Lihtne see pole, sest kuigi Kaisa keha jaoks on liikumine eluaeg olnud loomulik, ta on tantsinud ja on ka Barcelonas tudeerinud füüsilise teatri erialal, on füsioloogiasse puutuv siiski uudne. “See tundub nii keeruline! Mul on siin vasaku käe peal sõnad kirjas, mis päeva jooksul pähe õpin. Mingid molekulaarasjad – see oli eilse päeva sõna: sarkomeer,” näitab inglitiivatätoveeringuga naine ka lihtsat pastapliiatsiga maalitud “kehakaunistust” oma ihul.