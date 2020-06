Rassistlikuks tembeldatud „Tuulest viidud“ eemaldati voogedastusplatvormilt 

HBO Max ütleb oma avalduses, et "Tuulest viidud" on oma aja laps ning "kujutab mõningaid rahvuslikke ja rassilisi eelarvamusi, mis paraku on Ameerika ühiskonnas tavalised olnud". Oscari võitnud linateos plaanitakse siiski tagasi eetrisse tuua, kuid siis juba "koos aruteluga selle ajaloolisest kontekstist ning rassistlike kujutusviiside hukkamõistuga". Filmi, mida on süüdistatud orjapidamise ülistamises, ei kavatseta siiski kärpida. "Vastasel juhul oleks see sama mis väita, et neid eelarvamusi pole kunagi eksisteerinud."

Ümberhindamisele on läinud ka mitu seriaali. Netflix ja veel mitu voogedastusplatvormi eemaldasid eetrist BBC kõigi aegade edukamate komöödiasarjade hulka kuuluva "Little Britaini", kus valged näitlejad kehastusid mustanahalisteks.