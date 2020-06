Bar Refaeli ema vangistati, supermodell ise pääses kergema karistusega 

Mullusel Tel Avivi Eurovisionil ühe õhtujuhina tegutsenud 35aastane supermodell sõlmis Iisraeli võimudega kokkuleppe, mille aluse ta peab tegema üheksa kuud ühiskasulikku tööd. Kaunitaril on Iisraeli ärimehe Adi Ezraga kolm väikest last, kellest vanim on kolmene ja noorim vaid pooleaastane.