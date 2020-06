Skandaalne laulja Triin Lellep: mind huvitab järjest vähem, mida inimesed räägivad! 

Lellep ütleb, et on nüüd varasemast tugevam. "Kui sa teed midagi südamega, siis alati on inimesi, kes ütlevad, et see on paha," räägib laulja. "Sellega tuleb lihtsalt harjuda. Mina teen seda, mida armastan, jagan oma armastust inmestega ja tegelikult mind järjest vähem huvitab, mida teised inimesed räägivad."