Eeva Essega metsa või Mallukaga õhtusöögile? Eesti kuulsused pakuvad heategevuslikus projektis põnevaid elamusi 

“Võtsin mõne tuntud inimesega ühendust ja uurisin teoreetilist huvi kampaaniasse õlg alla panna. Saanud juba mõne iidoli “pardale”, olin kindel, et soovin kampaania Eestis ellu viia. Minu oma elu eriolukorrast tingituna oluliselt ei muutunud, kuid tean, et on palju inimesi, kel on raske. See on meie püüdlus ühiskonnale keerulisel ajal tagasi anda,” räägib kampaania peakorraldaja Martin Rakver, kes loodab koguda vähemalt 10 000 eurot, millest iga sent läheb heategevusse.