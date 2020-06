"Vanamees" läheb Kanada festivalile: "Ameerika vajab mind praegušel ajal" 

"Mu vilm valiti Ameerika Fantaašia vilmifeštiveštivalile. Ameerika vajab mind praegušel ajal. Panen DVD'ga paki piima kaaša neile," seisab Vanamehe filmi postituses.

Fantasia on žanrifilmide festival, mis toimus esimest korda 1996. aastal. Tänaseks on temast kasvanud üks Põhja-Ameerika suurimaid ja mõjukamaid omataolisi. Aasia, Euroopa ja Ameerika fantaasiarikastele filmidele keskenduval festivalil näeb nii rahvusvahelisi kassahitte kui väiksemaid tegijaid. Festival on seni toimunud Kanadas Montrealis, ent toimub tänavu virtuaalselt.

"Vanamehe multikas" on eesti animatsioon, mille jabur huumor kedagi külmaks ei jäta. Multika esimene osa "Mul šündis laudaš vašikaš" laeti YouTube'i 2012. aastal ning sai kohe üleriigiliselt tuntuks. Tänaseks päevaks on seda vaadatud üle 630 000 korra. Aastate jooksul on Vanamees peale YouTube'i kaunistanud ka Eesti Laulu vaheklippe ja telereklaame. 2019. aastal linastus täispikk "Vanamehe film", mille lavastasid Mikk Mägi ja Oskar Lehemaa.

Tulevikus võib näljane kinohuviline oodata järjefilmi "Vanamees 2: Viimane lüps".