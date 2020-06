PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 10. juuni 

Palju õnne, Kaksikud! Algaval aastaringil on energiatase väga kõrge. Sul tuleb mõistuspäraselt tegutseda, et see energia õigesse kanalisse suunata. Häid võimalusi pakub raha- ja ärivaldkond. Ilmselt vajavad lähedased palju tähelepanu, on hetki, mil see võib muuta närviliseks õhkkonna tööl ja piirata karjäärivõimalusi.