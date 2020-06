FOTOD | Karmen Pedaru tähistas 30. sünnipäeva uhke peoga 

Pedaru postitas Instagrami fotod, millelt on näha, et sünnipäevapeol sai nii sõud, palju maiustada ja Smilersi kontserti nautida.

Hiljuti avas Sten-Erik Jantson Tallinnas Vabaduse väljakul uue kohvik-restorani Mood, mille patrooniks on just Kamen. Pedaru on lahkelt andnud restoranile eksponeerida noppeid oma luksuslikust garderoobist, näiteks tulipunase tippmoelooja Elie Saabi õhtukleidi. Taoliste unikaalsete loomuste hind võib küündida kuni 25 000 dollarini. Samuti on väljapanekute seas lugematul hulgal Karmeni aksessuuaare.