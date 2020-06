Piknikukontserdid tulekul! Tanja Mihhailova-Saar kutsub: tulge vaatama, kuidas Mikk müüb pileteid! 

Muusikud räägivad "Terevisioonis", et sellises koosseisus on nad esinenud vaid ühe korra. "Meid soovis üks tellija just niimoodi, et oleks meie kolmekesi, see oli tema tungiv soov. Me mõtlesime, et proovime ja nii meile kui ka publikule jäi äärmiselt hea mulje," räägib Mattisen.

Kontserdil saab kuulda laulmas ka Mihkel Mattisenit, keda tavapäraselt oleme harjunud nägema klaveri taga. Mihhailova lohutab: "Me tahamegi, et see atmosfäär oleks selline vaba, rõõmus ja kui ka mõni noot läheb metsa poole, siis mitte midagi ei juhtu."