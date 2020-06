Saaremaa väikeorkester Cosmoskva avaldas üle 14 aasta taas albumi 

Vinüüliformaadis kauamängival on Raadio 2 eetris 2019. aasta suvel ühe enim eetriaega saanud "Spider" kõrval veel 12 lugu. Lisaks eelnimetatud loole on juba singlitena kuulajateni jõudnud ka “Fix My Avalon” ja “Hymn for Insignificant People”.

„Cosmoskva on minu esimene päris bänd, kui nii võib öelda," räägib auhinnatud produtsent ja helilooja Sander Mölder, kes ühines ansambliga, olles toona kõigest 14aastane. „Mõte sellest, et see kooslus võiks kasvõi viivuks taas kokku tulla, tekkis juba mõnda aega tagasi. Tunneme teineteist juba aastaid ja käime ka ilma koos muusikat tegemata omavahel läbi, sest eelkõige ongi see lihtsalt üks tore sõpruskond, kellele meeldib ühtlasi ka muusikat teha. See album ongi selle tulemus," selgitab Mölder.

Cosmoskva albumi väljaandjaks on plaadifirma Tiks Rekords. “Uue Cosmoskva materjaliga on muusikasõpru õrritatud juba peaaegu kaks aastat. Vahel selline pikema aja võtmine end ei õigusta, õnneks selle plaadi puhul õigustab. Albumil on väga hea ja ilus eesti elektrooniline soul-muusika, mille üle võib uhke olla ja kerge südamega ka välja anda,” kommenteerib Tiks Rekordsi esindaja Peeter Ehala.

Albumit saab kuulata SIIN ja vinüüli saab ette tellida Tiks Rekordsi kaudu.