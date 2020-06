FOTO | „Rannamaja“-Seidi oma haigusest: ma ei taha vahel kodustki väljuda 

Tõsieuseriaalist tuntuks saanud Seidi ütleb, et tal on psoriaas. "Igapäevane võitlus. Ma vahepeal ei taha kodust väljuda sellise vaatepildi pärast," kirjutas Seidi.

Siiski püüab ta olukorda positiivselt suhtuda ning nendib, et ka Kim Kardashianil on psoriaas. "Seega arvan, et me ikkagi sugulased," kirjutab Seidi.

Psoriaas on põletikuline nahahaigus, mis on tingitud marrasnaha rakkude kiiremast elutegevusest ja paljunemisest võrreldes normaalse nahaga, on kirjas portaalis Inimene.ee. Psoriaas on haigus, mida põeb 2-3% elanikkonnast ehk Eestis on psoriaasihaigeid ligikaudu 42 000.