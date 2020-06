SEGASED LOOD: kas prints Andrew on nõustunud FBIga rääkima?  

Ühendriikide võimud esitasid Briti siseministeeriumile palve sundida Elizabeth II keskmist poega ütlusi andma seoses tema kadunud sõbra Jeffrey Epsteiniga, kes pidas alaealiste seksiorjade võrgustikku. USA võimude väitel pole prints seni nõustunud nendega vabatahtlikult koostööd tegema.

Virginia Giuffre Robertsi nimeline naine on korduvalt väitnud, et Epstein (kes leiti mullu augustis oma vangikongist surnuna) sundis teda 17aastasena printsiga seksuaalvahekorda. Seda juhtunud kolmel korral. Yorki hertsog on süüdistusi eitanud ja väidab, et ei tunne Virginiat, ehkki on temaga üheskoos fotole jäänud. Prints on kinnitanud ka seda, et ehkki ta külastas Epsteini mitmeid elupaiku, ei märganud ta seal midagi, mis oleks viidanud seksivõrgustiku pidamisele.

USA justiitsminister William Barr ütles esmaspäevases teleesinemises, et USA võimudel pole kavas nõuda kuninganna poja väljaandmist. "Mulle tundub, et küsimus on lihtsalt tunnistuste andmises."

Prokurör: prints on korduvalt keeldunud

Kuid New Yorgi lõunaringkonna prokurör Geoffrey Berman tegi prints Andrew' advokaatide avalduse peale omapoolse avalduse, mis valab vaid õli tulle. Berman, kes on tänavu kaks korda väitnud, et prints keeldub USA võimudega koostööd tegemast, kuulutas, et Andrew üritab end uue avaldusega taas kord kujutada koostöövarmana. Ent see olla vale jutt. "Hertsog ei ole föderaalvõimudele usutlust andnud, on korduvalt keeldunud meie palvest usutluseaega kokku leppida ning teatas ligi neli kuud tagasi meile sõnaselgelt - sellesama esindaja kaudu, kes andis välja tänase avalduse -, et ta keeldub sellisele usutlusel tulemast," vahendab BBC News.