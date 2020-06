Ingeri perega liitus karvane neljajalgne: ta on tõsiselt nunnumeeter 

Kutsika võtmise soov oli Ingeri perel juba pikemat aega. "Kui me eelmisel aastal mõtlesime, et võiks koera võtta, siis sidusime selle mu õe pikalt kestnud sooviga saada väike kutsikas."

Tõu valiku puhul mängis rolli Ingeri isa allergia looma karvade vastu ning Bichon Frise tõugu koer on just allergikutele mõeldud. "Meil on tegelikult kodus ka kaks kassi, seega natuke on meil ikkagi probleem," avaldab Inger.

"Ta on nagu teraapialoom."

Perre võetud kutsika nimeks sai Jasmiin. Ise kutsuvad nad teda ka eksootilisemalt Džäsmiiniks ja Džässiks. Nime valik tuli koera sugupuust, kus kõik kutsikad endale J-tähega nime said ja soovitasid seda neilegi.

Kutsikas on kahekuune ja krutskeid täis. "Ta on tõsiselt nunnumeeter. Ta on nagu teraapialoom. Kui ta sülle võtta, siis ta justkui muudab sind rahulikuks," räägib Inger uuest kusikast, kes on võrreldes varasemate peres olnud koertega palju pisem.

Koeratüdruk Jasmiinile meeldib koos Ingeriga jalgpalli mängida ja tulevikus plaanitakse ka koertekooli minna. Pisike koerake suhtleb juba perega ning annab haukudes märku, kui õue tahab. "Eks ta on proovinud natuke ise näidata, et tema on siin perenaine."