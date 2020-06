Suri ansambli Pointer Sisters asutajaliige Bonnie Pointer 

Bonnie surmast teatas ajakirjale People tema õde ja endine ansamblikaaslane Anita Pointer. Surma põhjust ta ei maininud. "Pean Pointer Sistersi fännidele suure kurbusega teatama, et mu õde Bonnie suri täna hommikul. Meie pere on sügavas leinas." Anita lisas, et Bonnie oli tema parim sõber. "Rääkisime iga päev. Meil polnud eluilmaski ühtki tüli. Tunnen temast juba puudust ja kohtun temaga kunagi uuesti."

Bonnie ja tema õed hakkasid enam kui 50 aastat tagasi laulma oma isa kirikus. Kuuelapseline pere elas Californias Oaklandis. 1969 hakkasid Bonnie ja tema noorem õde June (kes suri 2006. aasal 52 aasta vanuses vähki) esinema klubides nime Pointers, a Pair nime all. Hiljem ühinesid duoga pere vanemad õed Anita (72) ja Ruth (74). 1973 anti välja esimene album, millel olev "Yes We Can Can" kujunes Pointer Sistersi esimeseks hitiks. Nende lauludest on tuntud ka "I'm So Excited", "Fire" ja "Slow Hand".