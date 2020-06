Kadri Kõusaar hakkab Jordaanias filmima pantvangi- ja armudraamat 

„Kaalusime küll märtsis, et ehk saaks kuidagi sõita, kuna Eestist välja sai, aga küllalt kiiresti sai selgeks, et see ei ole võimalik. Kui Ali oleks olnud märtsis vaba, oleksime ehk jõudnud filmida, aga ilmselt oleksime jäänud Jordaaniasse kinni,” sõnab Kõusaar Eesti Päevalehele. Järgmine plaan oli alustada kohe pärast eriolukorra lõppu. Jordaania piirid avanesid maikuus pärast ramadaani lõppu, kuid ka praegu kehtib seal sisselendajatele kahenädalane karantiinikohustus, mida jällegi oleks produktsioonil raske kinni maksta.