Meigikunstist luuleni! Eesti kuulsused jagavad teadmisi Roosa Ukse Meistriklassis 

Meistriklassi ellukutsuja Hanna-Liina Võsa sõnul on kursuse eesmärgiks pakkuda osalejatele võimalusi oma seni peidus oleva ande avamiseks ja arendamiseks. “Mulle meeldivad erinevad inimesed ja olen saanud aru, et igas inimeses on olemas isiklik loominguline potentsiaal ning oluline on see endas üles leida ja seda väljendada, sest see teeb elu kirkamaks”, kirjeldab Võsa.