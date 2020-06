Inimesed Saatejuht Liis Lusmägi: paljaks ma end ei võtaks, aga šampanjat pritsiks küll Anu Saagim , täna, 05:00 Jaga: M

GALERII

„Ma olen raadio FMis seitse päeva nädalas, seega olen Eesti raadios enim eetris olev naisraadiohääl. Nädalas tuleb mul eetriaega isegi 47 tundi,“ kirjeldab Liis oma üsna pöörast elutempot. Foto: Mari Luud

„Ma loodan, et skandaalsemad asjad ootavad mind veel ees!“ ütleb pikaajaline raadiohääl ja aprillist alates ka meelelahutusliku uudistesaate „Duubel“ saatejuht Liis Lusmägi (39) ekraanijulgusest rääkides, kuigi tunnistab, et päris kõiki teemasid ta eetris käsitleda ei taha. Liis peab oma tööd õnnestunuks, kui vaatajat valdab pärast saadet tung nähtut jagada. „Vot siis ma tunnen, et olen teinud õiget asja.“