Kuninganna noorima poja lapsed peavad hakkama ise leiba teenima 

Wessexi krahvipaari tütar Lady Louise Windsor on 16- ja tema vend, Severni vikont James 12-aastane. "Püüame neid kasvatada arusaamises, et väga tõenäoliselt peavad nad hakkama ise endale elatist teenima," ütles krahvinna Sophie (55). Seetõttu ei kasuta Edwardi ja Sophie lapsed tiitlit Tema Kuninglik Kõrgus. "Tiitel on neil olemas ja nad võivad otsustada, et hakkavad 18aastaselt seda kasutama, aga ma arvan, et see on äärmiselt ebatõenäoline."