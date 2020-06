Kas näitlejate Pääru Oja ja Külli Teetamme teed on lahku läinud?  

2018.aastal kirjutas Kroonika, et Linnateatri näitlejate Külli Teetamme ja Andero Ermeli ligi kakskümmend aastat kestnud kooselu vahele on tulnud Draamateatri näitleja Pääru Oja. Teetamm andis lahkuminemise teemal napi kommentaari: "Jah, me ei ole Anderoga enam koos. Ma ei soovi rohkem midagi lisada." Külli ja Anderol on kaks ühist poega Artur ja Rasmus.