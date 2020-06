Siiri Sisask kodukontsertide kõrgest piletihinnast: kui siit head elamust ei saa, olen nõus raha tagasi maksma 

Laulja selgitab, et 30 eurot maksev pilet sisaldab lisaks kontserdile käibemaksu, suupisteid ja teed või kohvi ning muid kontserdiga seotud väljaminekuid. "Olen ostnud ka võimenduse ja loonud hubase kontsertpaiga. Aed on korras ja kaunis, iga inimene võiks tunda end siin hästi ja saada mõneti ka võibolla inspiratsiooni. Kui siit head elamust ei saa, olen nõus piletiraha tagasi maksma," kirjutab ta Facebooki postituses.

"Käisin hiljuti üle pika aja Vapianos söömas, pizza ja vesi kokku maksid 14 eurot. Oleksin ka salati võtnud, oleks hind olnud juba 20 euro ligi või üle selle. Oleks veel ka kellegi kontsert seal toimunud, oleks võibolla hind olnud veelgi kõrgem - on loogiline arvata. Kontsertide hindu saab hoida madalamal, kui on suurüritused, oodata rohket publikut jne. Mina oma kontserte siin meelega suureks ajada ei taha, need on väiksed isiklikumat laadi kodukontserdid," selgitab Sisask.