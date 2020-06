Evelin Võigemast: armastus on universaalne tunne ja sugu ei mängi mitte mingisugust rolli 

Monoetendus räägib armastusest, üksindusest ja igatsusest teise inimese järele, mis ka koroonaviirusest tingitud piirangutega kokku sobib. "On ju palju neid, kelle jaoks see tähendas võib-olla suuremat üksindust ja see on vist kõige tugevam kokkupuutepunkt," selgitab Evelin.

Näitleja sõnab, et vaatamata naisrollile, võiks seda täiesti vabalt mängida ka meesnäiteja. "Ma arvan, et armastus on ikkagi universaalne tunne ja sugu ei mängi mitte mingisugust rolli," ütleb Võigemast. Ta lisab, et iga inimene, kes on elus armastanud, saab end etendusega samastada.