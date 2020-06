Väino Puura: olen inimene, kes enne lööb ja pärast mõtleb 

"Keskkoolipäevil vihastasin ühe klassivenna peale nii palju, et andsin talle tutaka. Ma ei tea, kuhu see tutakas läks, kas vastu puusa või õlga. Väänasin isegi oma sõrme välja, mida õigeks ei tõmmatud, nii et see jäigi natuke kõveraks. Ma olen selline tüüp, kes enne lööb ja pärast mõtleb," tunnistab Puura saates "Käbi ei kuku...".