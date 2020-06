USA palub, et Briti võimud sunniksid prints Andrew'd tunnistusi andma 

Kuninganna keskmine poeg on tuntud USA miljardäri Epsteini sõbrana. Epsteini alaealiste neidude haaremisse kuulunud Virginia Roberts Giuffre väidab, et Epstein sundis teda printsiga sugulisse vahekorda astuma, kui ta oli 17aastane. Prints Andrew' on naise süüdistust korduvalt eitanud ja väidab, et ei tunne teda. Ometi taandus prints eelmise aasta lõpus kuninglikest kohustustest ja avalikust edust.