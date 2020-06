PILDID | Kethi Uibomägi tuli just opilaualt: tunne on nagu uimas maasikal 

"Mulle tehti täna hommikul nimmediskide operatsioon," pajatab just operatsioonisaalist palatisse jõudnud vapper naine. "Diskid surusid mu vasaku jala närvid kinni, aga nüüd peaks olema kanalid vabad. Alles toibun narkoosist. Operatsioon toimus kell 8.30 hommikul, aga juba saan aru, et mu jalga valu enam ei kiirga. Maailma suurim aplaus mu elupäästjale Doktor Aadu Liivatile!"

"Soovin lisada, et mul on haiglasse saabumise hetkest olnud nii positiivsed ja nalja viskajad profid töötajad, kes minu eest hoolt kannavad, et siin on lausa lust olla," rõõmustab Kethi. "Ma nii krapsakas juba, et täitsa võimalik et paari päeva pärast saan välja."