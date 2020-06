Inimesed MEES JA KANNAB MEIKI? Meigikunstnikest noormehed: Eestis on kontseptsioon, et mees end meigib, veel väga võõras, väljas käies tunnen hirmu oma elu pärast Keit Paju , täna, 17:17 Jaga: M

“Ma kannan meiki, sest ma tunnen, et see teeb minust minu. Toob välja tõelise minu ja laseb mul väljendada ennast nii nagu ma ise soovin,” selgitab 18aastane meigikunstnik Kevin Kulla. Foto: Aldo Luud

Läinud on ajad, mil meikimine ja jumestuskunst vaid naiste mängumaa oli! Maailma üks tuntumaid ja edukaimaid ilugurusid on 21aastane James Charles, kelle tegemisi jälgib YouTube's peab 20 miljonit inimest. Ka meie oma väikeses Eestis on üliandekaid noormehi, kes meigikunstist oma hobi ja töö on teinud. Kahjuks ei ole aga nende elu nii roosiline kui meiki kandvate noormeeste elu LA-s, kus on väga liberaalne ühiskond ning Eestis peavad nad rinda pistma solvangute, kiusamise ja isegi ähvardamistega.