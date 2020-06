Noorkuu laulja Rein Kahro palus kallima kätt: Monika ootas ettepanekut kaua ja oli ehk lootusegi kaotanud 

Reinul ja tema personaaltreenerist kallimal Monikal täitub 10. juunil kolm aastat. „Tean, et südames ootas ta ettepanekut juba kaua ja oli ehk isegi lootuse kaotanud. Seega polnud tal mingit aimu, et selline asi juhtub,“ ütleb ta.

Kui suure pulma nad korraldavad, selgub Kahro sõnul jooksvalt. „Ennekõike on see ikkagi tähtis päev meile endile ja lähtume sellest.“

Karantiin möödus nende peres lõbusalt ja tegusalt ja andis kinnituse, et Rein ja Monika on kokku loodud. „See oli selles mõttes väga hea aeg, et saime veidi rahulikult olla ja teineteisele aega leida ning üldse elu üle järele mõelda. Tavarutiinis oleme mõlemad kogu aeg nagu oravad rattas ja tähtsad asjad ning inimesed tunduvad kuidagi liiga enesestmõistetavad. Nii et võib öelda küll, et karantiin mõjus meie suhtele pigem hästi.“