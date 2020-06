Elton John tegi hüljatud noorpõlvepruudile kena žesti 

Hannon (76) kurameeris endast kolm aastat noorema Eltoniga, kui viimast tunti alles Reg Dwighti nime all. Nad tutvusid 1968. aastal klubis. Sellest sai alguse armulugu, mille jooksul Linda tasus rahahädas artisti arveid. Nad pidid abielluma, kuid kolm nädalat enne pulmi - ja veel poissmeestepeo ajal! - veensid Eltoni laulusõnade autor Bernie Taupin ja bluusilaulja Long John Baldry staari pulmaplaanidest loobuma. "Nad jootsid Eltoni maani täis ja käskisid tal pulmad ära jätta, öeldes, et muidu hävitab ta kaks elu - enese ja Linda oma," on Briti kõmuleht Daily Mirror kirjutanud.

Paar kuud hiljem sai Elton oma palaga "Your Song" laialt tuntuks. Kõnealusest episoodist räägib Eltoni 1975. aasta laul "Someone Saved My Life Tonight", mille sõnad on Lindat südamepõhjani solvanud: "Olin sul juba õnge otsas, jah, mu kallis? Sa oleksid mu äärepealt köiega kinni sidunud ja hüpnotiseeritult altari ette tirinud."

1984 abiellus Elton teise naise, helitehnik Renate Blaueliga, kuid lahutas juba 1988 ning tuli hiljem kapist välja. 2014 abiellus laulja oma elukaaslase David Furnishiga.

Lindaga pole Elton kontaktis olnud. Kuid koroonapandeemia ajal sai naine ehmatava uudise - ta vajas põlveliigese vahetust, millest kosumine pidi võtma viis nädalat. Kuid Linda ei saanud endale nii pikka haiguspuhkust lubada. Ta otsustas võtta ühendust Eltoni mänedžmendiga. "Kui Reg oli algaja muusik, maksin mina üüri, arvete ja toidu eest," rääkis naine Daily Mirrorile.

Kui Eltoni esindajad ei vastanud, pöördus Linda kõmulehe poole. Mirroril õnnestus superstaari mänedžmendiga ühendust saada - ja Elton teatas, et aitab oma ekskallimat rõõmuga. "Ta ei kõhelnud hetkegi," ütles lauljale lähedane allikas lehele. "Elton mäletab, kui hea oli Linda tema vastu 50 aastat tagasi, kui tema ja Bernie toetust vajasid, ja ta on väga rõõmus, et saab Lindat raskel hetkel aidata."