Alari Kivisaare toetajad koguvad allkirju, et raadiohääl oma tööd jätkaks Toimetas Terttu Jazepov , täna, 12:42

Alari Kivisaar Foto: Rauno Vahtre

Sky Plusi hommikusaate juht Alari Kivisaar on sattunud skandaali keskmesse. Eelmisel nädalal algatati julge suuvärgi poolest tuntud raadiohääle eetrist eemaldamise kohta avalik petitsioon. Nüüd on vastukaaluks algatatud aga ka petitsioon, mis kogub allkirju selleks, et mees raadioeetris edasi töötaks.