BTS annetas liikumise Black Lives Matter toetuseks miljon dollarit 

BTSi mänedžment Bit Hit Entertainment teatas laupäeval, et bänd on annetanud liikumisele miljon dollarit. Seepeale asusid ansambli fännid tegutsema, et üheskoos sama suur summa koguda. Twitteris kasutati selleks hashtag'i MatchAMillion. Korjanduse algatanud fännigrupeering One In An Army teatas, et esimese 24 tunniga koguti üle 817 000 dollari.