EKSKLUSIIVNE RETROGALERII | Eesti esimese hiphopalbumi avaldamisest möödub tänavu 25 aastat. Cool D: "Keegi polnud sellist asja kuulnud – eesti keeles räppimine ja ropud sõnad!" 

“Eks seal ole piinlikke momente ka,” pahvatab Kolsar naerma. “Päris rusikaga vastu rinda taguda ja uhke ei saa olla – tagantjärele mõtled, et oleks võinud paremini või teisiti teha. Aga ilmselt see pole kõige õigem mõttesuund. Mis tehtud, see tehtud.”

Vana kooli räpparina peab Cool D mõminaräpilainet lihtsalt ajastu omapäraks. “Muusikastiilides on muutuvad helid ja trendid. Kümnendi pärast tehakse teistmoodi,” ütleb ta, et mõminaräpi aeg saab varsti läbi. “Seda, mis pärast mõminaräppi tuleb, ma ei tea.”

Cool D räägib, et aja jooksul on janu uue ja värske muusika suhtes leevenenud. “Uusi asju enam väga aktiivselt ei kuula. Kuulan vanu asju, mida juba tean. Teine variant on see, et ma “kalastan” Spotifys – kuulan suvalisi, juhuslikke asju. Mõnikord leiab midagi huvitavat, mõnikord ei leia,” ütleb ta.

“Sellist muusika kuulamise hullust enam ei ole nagu kahekümnendate eluaastate alguses, kui sai süstemaatiliselt otsitud ja kuulatud ja avastatud,” ütleb Kolsar. “Huvi on veidike lahtunud, aga kui ma midagi kuulen või miski jalgu jääb, siis on tore.”

2019. aasta lõpus sai Cool D isaks – Kolsari ja ta elukaaslase Grete peres kasvavad nüüd kaksikud tüdrukud. Õhtulehele ütles mees toonases intervjuus, et esimene tunne oli midagi väga uut, enneolematut ja seletamatut. “Minusugusel egoistil võtab ikka tükk aega harjumist, et nüüd pole vaid enda tagumik see, mille järgi vaadata, vaid hoolealuseid on järsku mitu, kes kõik sõltuvad oma vanematest.”

Millal Cool D oma julgete sõnadega muusikat lastele tutvustab? “Siis, kui ise küsivad,” ütleb ta. “Eks siis tuleb selgitada kuidagi. Kuidas seda põhjendada, peab veel mõtlema.”

“O’culo” sünnipäeva avaliku tähistamise plaani Cool D ei pea. “Praegu ei ole kahjuks üldse aega selliste asjadega tegeleda,“ ütleb ta. “Võib-olla hiljem. Võib-olla äkki 30. aastapäeval, see on ilus ümmargune number. Äkki siis!”