Kuulsa isa tütar Nancy Sinatra saab täna 80aastaseks 

Nancy sündis 8. juunil 1940 Jersey Citys kuulsa laulja ja näitleja Frank Sinatra ning tema abikaasa Nancy Barbato Sinatra kolmest lapsest esimesena. Kui tüdruk oli väike, kolis Hasbrouck Heightsi. Nancy rääkis hiljem The Guardiani intervjuus, et ema muretses tema pärast - aiast pääses maja akende juurde, kust uudishimulikud kippusid sisse vahtima. Ema kartis, et tütar võidakse eesaiast röövida, ning tema hirm polnud asjatu - 1963 röövisid kurjategijad Nancy 19aastase noorema venna Frank juuniori ja nõudsid tema eest 250 000 dollarit lunaraha. Sinatra maksis nõutud summa ära ning Nancy vend pääses koju.

Nancy ilmutas maast madalast muusika- ja tantsuannet. Karjääri alustas ta 1960. aastal isa telesõus. Enne 1966. aastat, mil Nancy avaldas oma hiti "These Boots Are Made for Walking", oli ta populaarne nii Euroopas kui ka Jaapanis, kuid mitte kodumaal. Kuid nüüd saatis uudselt isepäise ja seksika imagoga Nancyt ka USAs pöörane edu - singel tõusis edetabeli tippu.