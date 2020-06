Liam Neesoni ema suri päev enne poja sünnipäeva 

Ballymenas sündinud Liam Neesonil on kolm õde: Elizabeth, Bernadette ja Rosaleen. Tulevane filmitäht jättis 1971. aastal Belfasti Queen's University pooleli ning naasis kodulinna, töötades seal näiteks Guinnessi tehases. 2009. aasta mais sai Neeson emale viimaks öelda, et on ülikooli lõpetanud - kunagine alma mater kuulutas Liami audoktoriks.