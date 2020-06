Blogid Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti esindajani jõudis rõõmusõnum Tõnis Erilaid , täna, 00:10 Jaga: M

Foto: Stanislav Moshkov

Eesti diplomaatiline esindaja Oskar Kallas oli juba mõnda aega Soomes, kuid pidi asju ajama konsul Eduard Schwalbe magamistoas, kuni talle sobivalt esinduslikku ametikorterit otsiti. See leiti Helsingi Tehtaankatulle. See on tänav, mis hiljem sai kurikuulsaks NSV Liidu saatkonna asukohana.