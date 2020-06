Inimesed Tom Jones 80 – millised naised on 16aastaselt abiellunud legendaarsele seelikukütile mõjukama jälje jätnud? Triin Tael , täna, 17:11 Jaga: M

MAAILMA KAUNEIM NAINE: Marjorie Wallace krooniti 1973. aastal esimese ameeriklannana Miss Maailmaks, kuid sai krooni kanda vaid sadakond päeva – ta kaotas tiitli, kui tema salasuhe Tom Jonesiga avalikuks tuli. Foto: VIDA PRESS

Kümmekond aastat tagasi paljastas filmi „Elvira, pimeduse kuninganna“ täht Cassandra Peterson, et kaotas süütuse Tom Jonesile. Täkust superstaar olnud nii vägeva varustusega, et neiu vajas õmblusi. Cassandra oli aga vaid üksainus episoodike pühapäeval, 7. juunil 80aastaseks saanud laulja vallutusterohkes intiimelus. Millised naised on 16aastaselt abiellunud Walesi kaevuripojale mõjukama jälje jätnud?