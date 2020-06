Brigitte Susanne Hunt sotsiaalmeediasse postitatud fotost: ma ei luba end rassistiks sildistada 

Hunt on aastaid tagasi postitanud sotsiaalmeediasse foto, kus teeb endale näomaski. Foto pealkiri oli "Nsm being a nigga" (niisama neeger olemas - toim.).

Foto: Kuvatõmmis/instagram.com/brigittesusanne

Brigitte jagab fotot Instagrami story's ja ütleb, et oli seda pilti tehes 17aastane. "Ma võtsin selle pildi nüüd maha, kui näen, et see pilt võib olla solvav. Ma ei luba end sildistada rassistiks - eriti, kui see pilt on seitse aastat vana. Minu jaoks on kõik inimesed võrsed nüüd ja alati."