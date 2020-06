ARVUSTUS | Kristel Aaslaiu ja Merilin Taimre raadiosaade „Naistesaun“ tõestab, et ka avaliku elu tegelased on inimesed 

Pühapäevases avasaates Taimre ja Aaslaid end tagasi ei hoidnud ja esimeseks teemaks valiti kohe ihukarvad. Merilin ja Kristel teevad kohe selgeks, et ideaalne naine ei pea olema täiesti karvutu. „See on maitse küsimus täpselt samamoodi, kas brünett on loomulikum kui blond, sest blond on tihtipeale värvitud. Tee, mis tahad! Kellelegi ei tohiks kunagi ette jääda, mida sina oma kehaga teed. Kui keegi tuleb ja kommenteerib, on see tema enda viga ja kitsarinnalisus,“ rõhutab Taimre.

Taimre jälle ütleb, et talle meeldib suhtes olles enda eest rohkem hoolt kanda, et mehele silma järele olla. „Kuid kui tuleb märts ja esimesed seelikud, siis enam žiletist ei piisa, tuleb mehe pardli kallale minna, sest muidu seda metsa maha ei võta,“ naerab ta.

Kuna tegu on siiski raadioeetriga, peavad Kristel ja Merilin niivõrd intiimsel teemal rääkides ka sõnu valima ja nii kuuleb saates väga värvikaid fraase nagu „tšeki mu raamatukogu üle“, „minna võõra inimese juurde ja visata tuss lakke“ või „ma ei lähe metsa alla siili paitama ja ma ei taha seda ka endal püksis teha“.

Kuigi Kristel ja Merilin on varasemast vaid teretuttavad, on neid raadios mõnus kuulata, sest neil paistab olevat asjadest ühine arusaam ja huumorisoon. Kõigest vabalt rääkides ei teki ka endal piinlikku momenti, kus tahaks kanalit vahetada. Pigem on tunne, et istudki sõbrannadega ja muljetad ning naerad nendega koos.

Ka Kristel ja Merilin on inimesed

Tihti tunduvad avaliku elu tegelased meist justkui kõrgemad või kaugemad, kuid selgub, et ka nemad on inimesed – näiteks Paljas Porgand avaldab, et ta ei oska kaotada ja võib lauamänge mängides väga jonnakaks muutuda. Nii juhtus ka viimane kord Monopoli mängides. „Mängisime esimest korda kaardimaksega Monopoli, kus on võiduvõimalus puhtalt õnne peale. Ühel osalejal polnud üldse raha ja ta tegi veel kolm tiiru, istus vanglas, sai välja ja teenis iga ringi alguses raha. Minul oli palju vara, aga keegi ei sattunud kordagi nendele mänguruutudele ja kui mult need ära võeti, hakati seal käima. Mõtlesin, et universum, miks sa tahad mind kaotama panna. Ütlen ausalt, et olin nii närvis ja nutsin. Mu elukaaslane tuli mind lohutama ja ütlesin talle, et ära puuduta mind! Olin nagu viieaastane,“ tunnistab ta.