Nublu tutvustas gameboy tetrisele ideed „Für Oksanast“ juba esimesel kohtumisel. „Võtsime ta autoga peale ja saime tuttavaks. Siis läksime Võsule, Põhja-Koreal on seal suvila. Hommikul ehk peo lõpus pakkus nublu välja, et võiks koos loo teha. Ütlen ausalt, et minu esimene emotsioon oli, et ma ei tea. Mul on endal kogemus, kus olid kakskeelsed laulud ja eestlased kuulasid ainult eestikeelseid salme ja venelased venekeelseid salme,“ räägib gameboy tetris ehk Pavel Botšarov „Duublis“.