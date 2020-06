PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 7. juuni 

Naudid seltskondlikku suhtlemist, flirtimist ja pidutsemist täiel rinnal. Seejuures pead jälgima, et sa oma kohustusi sootuks unarusse ei jätaks.

Sind aitavad ja toetavad pigem vastassoost inimesed. Kerge on inimestega ühiseid teemasid leides vestlust arendada, uued tutvused on kerged tekkima.

Kui tundub, et kõik on hästi, tasuks lisaks heast elust rõõmu tundmisele mõelda ka selle üle, kas ka neid, kes sinuga iga päev koos on, sama positiivsed tunded valdavad.