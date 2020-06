Inimesed VIDEOINTERVJUU | Viktor Vassiljev valmistub katastroofiks: sügisene uus koroonalaine on tõeline tsunami! See pühib kõik, kes ellu jäid, üle lapiku maa serva Anu Saagim | Video: Rauno Vahtre; Mari Luud , täna, 05:00 Jaga: M

"Hommikusöök staariga" Radisson BLU SKY hotelli Lounge24s - Dr. Viktor Vassiljev; Anu Saagim

Poliitik, arst ja teletohter Viktor Vassiljev leiab, et kuigi riigid reageerisid koroonaviiruse hirmus üle, on sügisel oodata teist ja palju hullemat lainet. „Ja see on tõeline tsunami! Ta pühib kõik, kes ellu jäid, üle lapiku maa serva. Mina valmistan end ette,“ teatab teletohter.