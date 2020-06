Britney Spearsist võinuks saada Ühendkuningriigi kuninganna ... 

Prints William oli nooruses tõeline hurmur, kirjutab Iltalehti. Aastaid tagasi sahistati tema romaanist Britney Spearsiga, kuid paistab, et tähtede seis ei klappinud. Aastasaja armastuslugu oleks äärepealt puhkenud - kui prints poleks Britneyle korvi andnud.

Spears rääkis 2002. aastal koomik Frank Skinneri jutusaates, et tema ja Williami suhe puhuti suuremaks, kui see oli. "Me saatsime teineteisele mõnda aega e-kirju. Ta pidi minuga kuhugi kohtuma tulema, aga sellest ei tulnud midagi, märkis Britney.