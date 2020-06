Inimesed Hendrik Toomperet külastavad vaimud: ma ei oota nende tulekut, pigem suhtun nii, et mis sa nüüd jälle öelda tahad LP , täna, 19:43 Jaga: M

Hendrik Toompere Foto: Robin Roots

Hendrik Toompere räägib, et teda käivad kummitamas tema ema ja isa vaimud ning ta on uurinud, mida see võiks tähendada. "Kõige adekvaatsema vastusena sain teada, et siis tuleb mõelda tervise peale," ütleb ta.