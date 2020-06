Inimesed Lauri Nebel meenutab head sõpra Jüri Aarmad: „Tänase päevani mõtlen, et mida te naljatate, Jürka tuleb kohe-kohe nurga tagant välja." Jaanus Kulli , täna, 22:30 Jaga: M

PõhipiltVIIMANE KOHTUMINE: Kahe suure sõbra, Lauri ja Jüri viimaseks kohtumiseks jäi suvi 2018, aasta enne Jüri lahkumist. „Ta tuli mulle Läänemaale Saulepisse külla, et kirjutada minust väike portreelugu. Nii me siis juttu ajasime ja et Jüri oli saanud endale just uue diktofoni, kinkis ta vana käula mulle. Olin selle üle väga rõõmus, see on mul tänagi lauasahtlis. Lindistan sellega nüüd linnuhääli,“ ütleb Lauri. Foto: Priit Simson / Ekspress Meedia

„Ärge jätke mind üksi, kui oleme joonud šampanjat,“ laulis Jüri Aarma ning otsekohe lõid neidude põsed punetama ja põlved värisema. Jüri oli naiste lemmik. Hea sõber Lauri Nebel poetab: „Naised armastasid teda väga. Ta oli ilus, paraja kasvuga ja uhkete lokkidega. Kui tahtis, oli maskuliinselt habetunud.“