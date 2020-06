Vilja Toomast: ideaalis tuleks poliitikast lahkuda enne, kui sind pole enam kellelegi vaja 

"Paraku on nii, et paljudele on võim nagu narkootikum, millest on vabatahtlikult väga raske loobuda,” kommenteerib Vilja ajakirjas Tervis Pluss. On avalik saladus, et üht juhtumit on tema väga lähedalt näinud - tema eks­abikaasa Edgar Savisaar kukkus kokku Tallinna linnapea toolil aastal 2003.