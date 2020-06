Billie Eilish avaldas oma armuelu kohta nukra seiga 

Eilish ei tunne end oma kehas enesekindlalt ja aeg-ajalt tunneb ta, et on enda loodud kuvandi lõksus. "Ma pole kunagi tundnud, et mind ihaldataks. Mu varasemad poisid pole minus kordagi tekitanud tunnet, et mind ihaldataks. Mitte ükski neist. Ja see, et keegi pole mind kunagi füüsiliselt ihaldanud, on mu elus tähtsal kohal," ütles ta ajakirja GQ intervjuus.