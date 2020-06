Hard Rock Laager toimub! Peakorraldaja: võimaluse käte desinfitseerimiseks leiab külastaja igal sammul 

Peakorraldaja sõnul on fännid olnud suuprepärased ja praeguseks hetkeks on üritus välja müüdud ning ühtegi piletit saadaval ei ole. “Esmakordselt ürituse ajaloos on laval ainult kodumaised bändid. Isegi kui nüüd avanes aken kutsuda artiste Lätist või Leedust, läksime seda teed, et kui juba, siis juba - teeme ühe korraliku festivali kodumaiste esinejatega. Kõik muu on festivalil paljuski sama, külastajad saavad näha kohalikke lemmikbände suurel laval ja korraliku heli ja valgusega ning seda mitu päeva järjest,” kirjeldab Haavandi.

Üritusel järgitakse praegusel ajal kehtivaid nõudeid ja korraldajad on selleks teinud ka muudatusi. “Sel aastal on desinfitseerimiseks mõeldud püstakud teenindajate, kaubitsejate, sisse- ja väljapääsude ning lavade juures. Võimlust käsi desinfitseerida leiab külastaja igal sammul. Viimase leevendusena on lubatud ka telklaager, kus tuleb rohkem korda järgida. Telgid peavad olema kahe meetriste vahedega ja spontaanseid eel- või jätkupidusid toimuda ei või. Loodame, et inimesed järgivad 2 + 2 reeglit samamoodi nagu päriselus. Kindlasti mainisteme külastajaid mitte valvsust kaotama ja hoidma suuremat distantsi teistega suhtlemisel,” lisab peakorraldaja.

“Kui eriolukorra tõttu hakati ridamisi üritusi ära jätma, tundus see meile liiga ennatlik otsus, sest keegi veel ei teadnud, mis juuni- ja juulikuus toimuma hakkab. Ka siis, kui öeldi, et suurüritused on keelatud 31.augustini, oli see piisavalt üldsõnaline, et sellest lõplike järeldusi teha ja ega ei läinudki palju aega, kui hakati täpsustama, et teatud rahvaarvuga mingid üritused siiski toimuvad. Tõepoolest on suur vahe, kas toimub üritus sees või väljas ja kas üritus on mõeldud lauluväljakul 80 000 inimesele või hoopis paarituhandele inimesele. Meil säilis lootus, et äkki mingisugused piirangud on juuliks leevenenud,” selgitab Kaido, miks otsustati üritust pidada.