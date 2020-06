Erandlik aasta! Hard Rock Laagris saab tänavu nautida kodumaise muusika koorekihti 

"Hard Rock Laagrit tuntakse kui rahvusvahelise mõõtmega festivali, kus on igal aastal võimalik näha tõeliselt nimekaid metal-bände laiast maailmast. Tänavu on kavas vaid kodumaine koorekiht ja selles osas on tegu tõepoolest erandliku aastaga. Kuid muus osas on külastajatel äratundmisrõõmu küllaga! Vana-Vigala erakordne aura, suurtel lavadel korraliku heli- ja valguspargiga raju programm, turvaline telklaager ja seda kõike mitu päeva järjest,” sõnab Hard Rock Laagri peakorraldaja Kaido Haavandi.